Kogler: „Fußball-EM sollte verschoben werden“

Geld angekündigt

Im Hinblick auf das vier Milliarden schwere Hilfspaket seiner Regierung für wirtschaftliche Coronavirus-Folgen in Österreich kündigte Kogler auch Gelder für den Sport an. Härtefällen aus diesem Bereich - etwa für Ein-Personen-Unternehmen oder Beschäftigte mit Werkverträgen - solle „möglichst schnell und unbürokratisch“ geholfen werden. Für den Sportbereich werde sicher Geld da sein, versprach er. An wen, in welcher Höhe und Form sowie unter welchem Titel diese Mittel fließen sollen, sei aber noch offen.