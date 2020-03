Wichtigstes Voting der NFL: 17-Spiele-Saison kommt

Die American-Football-Profis in den USA haben einem neuen Tarifvertrag mit der Eliteliga NFL zugestimmt. Das teilte die Spielergewerkschaft NFLPA am Sonntag nach einer Abstimmung mit. Der Deal sieht unter anderem vor, dass die reguläre Saison um eine Partie auf 17 aufgestockt wird. Diese Regelung soll 2021 in Kraft treten.