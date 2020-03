Klopapier und Nudeln: Humor in Zeiten der Krise

Das Netz sprudelt derzeit nur so von Witzen rund um das Coronavirus. Aber dürfen wir in so schweren Zeiten darüber noch lachen? „Ja, wir dürfen“, hält Bundespräsident Van der Bellen im „Krone“-Interview fest - und steuert selbst sogar eine Karikatur aus dem „Economist“ bei. Diese und andere Witze rund um Nudeln, Klopapier und das Händewaschen haben wir für Sie zum Schmunzeln gesammelt.