Coronavirus in Österreich: Mehr als 600 Fälle

Die meisten Fälle gibt es mit 206 in Tirol. Das deutsche Robert-Koch-Institut hat das Bundesland mittlerweile als Risikogebiet eingestuft. In Niederösterreich wurden 82 Personen, in Wien 85, in der Steiermark 61, in Oberösterreich 101, in Salzburg 28, im Burgenland neun, in Vorarlberg 26 und in Kärnten vier positiv getestet.