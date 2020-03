Pornhub schenkt Italienern Gratis-Premium-Zugänge

Situation in Italien ist ernst

In Italien ist die Situation derweil sehr ernst. Seit Mittwoch sind alle Lokale und Geschäfte - abgesehen von Supermärkten und Apotheken - geschlossen, um die Ausbreitung des neuen Virus zumindest zu verlangsamen. Die Zahl der Infizierten ist auf mehr als 10.000 gestiegen, Hunderte Menschen sind bereits an der neuen Lungenkrankheit gestorben.