Arbeit im Home-Office: 5 Tipps für mehr Sicherheit

Gerade in Firmen, in denen Home-Office normalerweise kein Thema ist und man wenig Erfahrung mit solchen Regelungen hat, tun sich neue Gefahren auf, warnt Trend Micro. Der japanische IT-Security-Konzern hatte schon in seinen Security-Vorhersagen für das Jahr 2019 prophezeit, dass die immer beliebter werdende Heimarbeit Firmendaten in Gefahr bringen könne.