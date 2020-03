Coronavirus: 312 Fälle in Österreich bestätigt

Insgesamt 5869 Test seien bis in die frühen Donnerstagmorgenstunden durchgeführt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Spitzenreiter an Fällen war Tirol mit 81 Erkrankten, dahinter folgt Wien mit 58. 51 Infizierte wurden in Niederösterreich registriert, 50 in Oberösterreich, 31 in der Steiermark, 15 in Vorarlberg, 17 in Salzburg, sechs im Burgenland und drei in Kärnten. Wieder völlig gesund sind weiterhin vier Menschen - jeweils zwei in Tirol und Wien.