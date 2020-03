Corona: Ab kommender Woche kein Schulunterricht!

Die österreichische Bundesregierung hat sich am Dienstag zu einer weiteren drastischen Maßnahme im Kampf gegen das gefährliche Coronavirus SARS-CoV-2 entschlossen. Wie Türkis-Grün am Mittwochabend im Rahmen einer Pressekonferenz (siehe Video oben) bekannt gab, wird es ab Montag keinen Unterricht an den Oberstufen der Schulen - also ab der neunten Schulstufe - mehr geben. Die unteren Schulstufen werden ab Mittwoch nächster Woche folgen, hier werde von Unterricht auf Betreuung umgestellt. Die Pforten der Schulen würden aber ungeachtet der Maßnahmen geöffnet bleiben, betonte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).