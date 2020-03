Anschober hofft auf Corona-Effekt für die Grippe

Derzeit gebe es noch rund 129.000 an der Grippe oder an Grippe ähnlichen Erkrankungen leidende Menschen in Österreich, erläuterte Monika Redlberger-Fritz vom Zentrum für Virologie an der MedUni Wien, vor wenigen Wochen seien es noch 245.000 gewesen. Wie viele Österreicher tatsächlich an der sogenannten echten Grippe in der gesamten heurigen Saison erkrankt sind, wird erst feststehen, wenn die Grippewelle abgeklungen ist. Derzeit sehe es nach einer moderat starken Grippewelle aus. Im vergangenen Jahr gab es 145.000 Grippekranke, in der Saison davor waren es 440.000.