Drei Schwerverletzte bei Kollision an Kreuzung

Eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Grieskirchen war am 7. März 2020 gegen 18.45 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Güterweg Watzing von Wendling kommend in Richtung Rottenbach unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Ried mit seinem Pkw auf der B 141 von Haag in Richtung Grieskirchen unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich eine 22-jährige Frau aus Graz. Im Bereich Haselbach kam es auf der B 141 zur Kollision der beiden Fahrzeuge.