Ministerin Raab: „Müssen uns von Schubladen lösen“

Die skandinavischen Länder sind uns da um einiges voraus. In Island wurde ein Gesetz für gleiche Bezahlung beschlossen. Warum gibt es so etwas bei uns nicht?

Man muss sich zuerst einmal anschauen, warum die Einkommensschere so auseinander geht. Da orte ich mehrere Gründe. Etwa, dass Frauen in Branchen tätig sind, die schlechter entlohnt werden. Dann gibt es den Karriereknick, wenn Frauen ein Kind bekommen, dann sind der Berufseinstieg und oft Teilzeitarbeit ein Thema. Schließlich gibt es noch die klassische Diskriminierung - Frauen verdienen für denselben Job weniger. Das darf es nicht geben. Da müssen wir Institutionen stärken, die für den Diskriminierungsschutz auftreten. Man kann also an verschiedenen Stellschrauben drehen. Das automatische Pensionssplitting, das wir jetzt einführen, ist eine davon.