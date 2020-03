Grunddurchgang endet - so geht es jetzt weiter!

Wer spielt im Europacup? Der Sieger der Meistergruppe ist Meister und wird höchstwahrscheinlich wie der Zweite in der Champions-League-Qualifikation antreten. Der Dritte spielt in der Europa-League-Qualifikation, der Vierte in einem Play-off gegen den Sieger aus dem Vergleich Fünfter gegen Sieger der Qualifikations-Gruppe um den letzten Startplatz in der Europa-League-Quali. Der Qualifikationsgruppen-Sieger darf das in einem Spiel ausgetragene Duell mit dem Fünften zu Hause bestreiten. Das Play-off gegen den Vierten erfolgt in Hin- und Rückspiel.