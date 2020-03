Coronavirus: 39 bestätigte Fälle in Österreich

Zehn weitere Fälle von Coronavirus-Infizierten sind am Donnerstag in Österreich bekannt geworden. Sieben der Fälle betreffen das Bundesland Niederösterreich, einer trat in Wien auf, ein weiterer in Tirol sowie nun auch ein Fall in Salzburg. Indes gelten die ersten beiden in Österreich mit dem Erreger infizierten Patienten - eine junge Italienerin und ihr Bekannter - als gesund und konnten aus dem Spital entlassen werden.