Brite (61) ist vierter Salzburger Corona-Fall

„Es ist natürlich keine einfache Situation, das sage ich ganz ehrlich. Aber unser Team ist sehr erfahren“, sagte Bezirkshauptmann Bernhard Gratz. Er ist gemeinsam mit seinen Mitarbeitern in Saalbach-Hinterglemm. Der Brite befindet sich isoliert in seinem Hotelzimmer. Ein mobiles Team des Roten Kreuzes hat gestern den Test-Abstrich vorgenommen. Mögliche Kontaktpersonen und das gesamte Umfeld werden seit Bekanntwerden des positiven Testergebnisses erhoben. Was derzeit bekannt ist: Es handelt sich um eine Reisegruppe aus neun Mitgliedern. Nur der 61-Jährige zeigt bislang Symptome. Die gesamte Gruppe ist in der Unterkunft in Quarantäne. Weitere Informationen folgen.