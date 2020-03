Erste österreichische Corona-Patienten gesund

„Sie sind ganz normale Mitbürger, von denen keinerlei Bedrohung oder Gefahr für ihre Mitbürger ausgeht“, unterstrich der Leiter der Infektiologie an der Med Uni Innsbruck, Günther Weiss, am Donnerstag im Ö1-„Frühjournal". Sie seien seit Tagen fieberfrei und wurden zwei Mal negativ auf das Coronavirus getestet. „Das heißt, sie haben diese Infektion ausgeheilt und überstanden und sie sind auch nicht mehr ansteckend und infektiös“, sagte Weiss. Die beiden könnten nun in ihre Jobs zurückkehren.