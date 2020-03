81-Jähriger: „So lange ich kann, werde ich helfen“

Und diese Einstellung hält Essmann körperlich und geistig fit. „Natürlich fahre ich nicht mehr ganz so viel Ski wie früher, bin ein bisschen vorsichtiger und eher ein Schönwetter-Fahrer, aber wenn Hilfe benötigt wird, dann rücke ich nach wie vor auch mit dem Akia aus.“ Kaum gesagt, ist schon der erste Einsatz da. Ein Bub hat sich bei der Neugartenabfahrt am Knie verletzt und kann nicht mehr weiterfahren. Jeder Griff bei Essmann und seinem jungen Kollegen sitzt. Sicher wird der Bub im Akia ins Tal gebracht, wo er der Rettung übergeben wird. Viele Skiunfälle hat Essmann in den vergangenen 30 Jahren bereits gesehen: Schwere und leichte, Verletzungen an Knien, Schultern sowie Kopf. Essmann: „Heute ist fast jeder Skifahrer mit Helm auf den Pisten unterwegs.“