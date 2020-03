VW-Konzern wirft Produktionspläne über den Haufen

Zugleich warnte Osterloh: „Dieses Tempo auch 2020 zu halten, ist allerdings eine harte Aufgabe. Die Verwerfungen durch das Corona-Virus und die generell erlahmende Konjunktur sind keine guten Vorzeichen“. Osterloh mahnte: „Umso wichtiger sind daher jetzt der Hochlauf unserer Golf-Familie sowie der Start des ID.3 in diesem Jahr“. Der ID.3 ist das erste reine E-Auto, das VW in konzerntypischer Großserie produzieren will. 2020 sei „das Jahr der Wahrheit bei den CO2-Werten unser Flotte“, schrieb Osterloh. „Denn es gilt, die 95 Gramm zu erfüllen und Strafzahlungen zu vermeiden“.