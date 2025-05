Vor CL-Finale: Linkin Park rocken Allianz Arena

Eine Viertelstunde vor Anpfiff wurde es noch einmal richtig laut im Norden Münchens. Linkin Park betrat den Rasen der Allianz Arena, um die Fans mit ihren Hits „The Emptiness Machine“, „In the End“, „Numb“ und „Up From the Buttom“ noch einmal richtig heiß auf das anstehende Fußball-Spektakel zu machen. Mit Erfolg – das Stadion feierte Emily Armstrong und Co. mit tosendem Beifall.