Champions-League-Finale: PSG gegen Inter Mailand

Die Italiener reisten am Freitag mit Zuversicht nach München. „Wir haben es verdient, im Finale zu stehen. Ehrlich gesagt bin ich sehr stolz auf dieses Team und hoffe, dass wir jetzt die Kirsche oben draufsetzen können“, erklärte Kapitän Lautaro Martinez. In dieser CL-Kampagne haben die Nerazzurri in 14 Spielen nur eines verloren (0:1 in der Ligaphase in Leverkusen). Inter tritt im Endspiel als Gastmannschaft an und wird in goldgelben Trikots spielen. In diesen Jerseys war man heuer in der CL auswärts bereits zwei Mal erfolgreich.