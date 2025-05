ÖVV-Frauen starten mit Niederlage in Silver League

Österreichs Volleyball-Frauen sind mit einer Niederlage in die European Silver League gestartet. Am Samstag musste sich die Auswahl von Trainer Roland Schwab in Kopavogur (Island) Georgien mit 2:3 (-26,-26,13,25,-13) geschlagen geben und verliert damit das erklärte Ziel Finaleinzug aus den Augen.