OP statt GP! Stroll verpasst Rennen in Barcelona

„In den letzten sechs Wochen hatte Lance Schmerzen in der Hand und im Handgelenk, die nach Ansicht seines medizinischen Beraters mit dem Eingriff zusammenhängen, dem er sich 2023 unterzogen hat“, heißt es in einem Statement, das Aston Martin auf X veröffentlichte. Stroll hatte sich bereits vor dem Start der Saison 2023 bei einem Radunfall am Handgelenk verletzt, nun ist offenbar ein weiterer Eingriff nötig.