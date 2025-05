Morddrohungen gegen Melonis Tochter

Ein Lehrer, der just im Bildungsministerium in Rom angestellt ist, verbreitete die Hassbotschaften und Drohungen gegen die achtjährige Tochter Melonis. Damit löste er parteiübergreifende Proteste aus. Bildungsminister Giuseppe Valditara leitete Ermittlungen ein, wie Medien am Samstag berichteten.