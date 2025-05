Klinger-Schwestern in Ostrava im Halbfinale!

Die Kärntner Schwestern besiegten am Samstag beim Elite-16-Turnier in Ostrava im Viertelfinale die an Nummer 3 gesetzten US-Amerikanerinnen Terese Cannon/Megan Kraft 2:0 und spielen am Sonntag (9.30 Uhr) gegen Thamela Coradello Galil/Victoria Lopes Pereira Tosta um eine Medaille.