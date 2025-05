Filip Misolic gegen Novak Djokovic – heute LIVE

Misolic, der sich über die Qualifikation in den Hauptbewerb gekämpft hatte, hat am Donnerstag den an Nummer 27 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov besiegt und in dem Fünf-Satz-Krimi Fitness und Nervenstärke bewiesen. Er kassierte dafür 168.000 Euro Preisgeld, so viel wie noch nie.