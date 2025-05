„Big One“: Mega-Beben in Kalifornien überfällig

Kalifornien zählt rund 39 Millionen Einwohner, und etwa 66 Prozent von ihnen – also über 25 Millionen Menschen – leben in Gebieten mit hohem Erdbebenrisiko. Nun wird alarmiert: Denn laut US Geological Survey (USGS) ist die Wahrscheinlichkeit für ein zerstörerisches Beben bis 2055 ist um satte 72 Prozent gestiegen.