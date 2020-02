„Neues Coronavirus wird sich dauerhaft einnisten“

Patientin in Japan erneut infiziert

Während sich SARS-CoV-2 weltweit weiter verbreitet - nun sind auch erste Fälle in Afrika südlich der Sahara, in Neuseeland, den Niederlanden, in Weißrussland und Litauen bekannt geworden - beweist der Fall einer japanischen Patientin, dass auch mehrfache Infektionen möglich sind. Die Japanerin infizierte sich nach einer symptomfreien Phase erneut. „Eine erneute Infektion ist, wie bei normalen Erkältungen, nicht auszuschließen, aber der Verlauf dürfte deutlich milder ausfallen“, betonte Ronald Dijkman, Professor am Institut für Infektionskrankheiten an der Universität Bern, am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Körper sei besser auf die Infektion vorbereitet.