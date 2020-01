Impfstoff gegen Coronavirus gibt es nicht vor 2021

Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen die in China ausgebrochene neue Lungenkrankheit wird nach Einschätzung der globalen Impfallianz Gavi mindestens ein Jahr dauern. Noch seien die Gefahren durch das Coronavirus (vorläufiger Name 2019-nCoV) auch schwer abzuschätzen, sagte der Gavi-Geschäftsführer Seth Berkley in Berlin.