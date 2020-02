Huawei baut erste europäische Fabrik in Frankreich

Der chinesische Mobilfunkausrüster Huawei will seine erste Fabrik außerhalb Chinas in Frankreich bauen. Huawei wolle in einem ersten Schritt 200 Millionen Euro in das geplante Werk investieren, in dem zunächst 500 Mitarbeiter Basisstationen für Mobilfunknetze produzieren sollen, kündigte Verwaltungsratschef Liang Hua am Donnerstag auf einer Pressekonferenz an.