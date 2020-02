Dieses Motorrad ist ziemlich auf dem Holzweg

An diesem ist die einarmige Hinterradschwinge samt dem liegenden Hinterradfederbein angelenkt. Um die Antriebs-Fahrwerks-Einheit herum winden sich weitere Rahmenelemente, die etwa als Aufnahme für den Heckbürzel mit Einzelsitz oder für die Fußrasten dienen. Newron will diese Rahmenelemente in sehr unterschiedlicher Oberflächenoptik wie zum Beispiel Holz anbieten.