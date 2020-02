Bergrettung: Lebensretter mit kalter Schnauze!

„Es gibt ja inzwischen viele Rettungshunde in Kärnten. Das Wichtigste bei uns ist aber, dass nur ein voll ausgebildeter Bergretter auch einen Such- und Lawinenhund bei uns im Einsatz führen kann. Und alleine die Bergretter-Ausbildung dauert schon drei bis vier Jahre“, so der Spittaler: „Bei einem Lawinenabgang wird man nämlich sofort vom Hubschrauber zum Einsatzort oft in mehr als 3000 Meter Höhe gebracht, wo man völlig auf sich gestellt ist und deshalb mit dem alpinen Gelände vertraut sein muss.“ Es kommt auf das perfekte Zusammenspiel von Hund und Führer an: „Der Bergretter übernimmt die taktische Arbeit, lenkt seinen Hund und setzt diesen richtig ein“, erklärt Albin Oberluggauer, der Suchhunde-Ausbildungsleiter der Kärntner Bergrettung.