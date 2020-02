Apple will nicht, dass Film-Fieslinge iPhone haben

Apple will seine Produkte „im besten Licht“ sehen

Überraschend komme diese Enthüllung nicht, merkt man beim Newsportal „Macrumors“ an. Apple sei für strikte Auflagen bei Product-Placement-Deals bekannt, laut offiziellen Apple-Richtlinien solle ein Filmemacher Apple-Produkte „stets im besten Licht und in einer Weise oder einem Kontext zeigen, der positiv auf Apple-Produkte und die Marke Apple strahlt.“