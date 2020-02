„Sah mein blutendes Mädchen auf dem Boden liegen“

Betroffenheit herrschte am Dienstag in Deutschland nach dem schockierenden Zwischenfall, bei dem der 29 Jahre alte Maurice P. mit seinem Mercedes während eines Rosenmontagszugs absichtlich in eine Menschenmenge gerast war. Fest steht mittlerweile: Der Fahrer, der unmittelbar nach der Auto-Attacke festgenommen wurde, war nicht alkoholisiert. Die Anzahl der Verletzten hat sich indessen auf fast 60 erhöht. Das jüngste Opfer ist laut Polizei erst drei Jahre alt. „Ich habe mich gefühlt wie in einem Horrorfilm“, schilderte die ältere Schwester einer Vierjährigen, die bei der Auto-Attacke verletzt wurde, die dramatischen Momente.