Fan-Proteste: Das Schweigen spaltet Violett

Dass die Austria-Anhänger in „ihrem“ Stadion die Herrschaft an jene der Gäste abgaben, das Häufchen Salzburger lauter war, störte anscheinend nicht. Über Sinn und Unsinn dieser Aktionen lässt sich streiten, die violette Fan-Gemeinde ist jedenfalls entzweit, gespalten. Wie man auch in vielen Internetforen nachlesen kann. Hier jene, die die Funkstille verurteilen, dort jene, die diese verteidigen - es geht heiß her!