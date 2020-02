Nationencup: Da hilft jetzt nur noch ein Zauberer!

Das weiße Plus auf rotem Grund. Überall. Im Zielraum, in den Wertungen. Das drückt auf die österreichische Ski-Seele. Und hebt mit Sicherheit auch nicht die Laune von Präsident Peter Schröcksnadel. Zumal der Rückstand im Nationencup nach der gestrigen Damen-Abfahrt in Crans Montana auf 880 Punkte angewachsen ist. Langsam braucht’s schon Zauberer David Copperfield, um den Pott noch nach Österreich zu holen. Eine Kolumne von Georg Fraisl.