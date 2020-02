Tränen-Jubel! „Speed-Queen“ Suter erlöst Schweiz

Am Samstag ließ Suter ihre schärfsten Konkurrentinnen, Federica Brignone (ITA) und Ester Ledecka (ITA), im Kugelkampf hinter sich und ist vor dem letzten Rennen in Cortina nicht mehr einzuholen. Wie schon am Vortag, in der ersten Abfahrt, musste sie sich nur ihrer Landsfrau Lara Gut-Behrami geschlagen geben. Auf Rang drei landete sensationell ÖSV-Dame Nina Ortlieb.