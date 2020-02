Wurde Mädchen (16) nach Party missbraucht?

Auf einer Geburtstagsparty in Steyregg am 9. Juli 2019 soll es zu dem schrecklichen Zwischenfall gekommen sein: Der 17-Jährige soll der 16-Jährigen damals deutliche Avancen gemacht haben, diese habe ihn jedoch abblitzen lassen, was ihm nicht gefallen haben dürfte. Die 16-Jährige sei dann in einem Zelt eingeschlafen. Der abgewiesene Verehrer soll sich an dem wehrlosen Mädchen vergangen haben. Der für Freitag angesetzte Prozess wurde vertagt. Dem Jugendlichen drohen wegen Schändung einer wehrlosen Person bis zu 5 Jahre Haft.