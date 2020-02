Tausende trauerten um die Terroropfer von Hanau

„Stoppt Hass und Hetze in den asozialen Medien“

Mehrere Hundert Menschen, unter ihnen etliche prominente Politiker, haben auch in Berlin am Brandenburger Tor der Opfer des Anschlags von Hanau gedacht. Sie bildeten eine große Menschenkette rund um das Tor. Einige hielten Kerzen in den Händen und legten Blumen ab. Vereinzelt waren Europaflaggen zu sehen. Auf einem Schild stand zu lesen: „Stoppt Hass und Hetze in den asozialen Medien.“