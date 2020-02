Hanau: Bankkaufmann (43) wurde zum Terroristen

Zuletzt hatte er erst kurz vor der Tat ein Video online gestellt, das als „seine persönliche Botschaft an alle Amerikaner“ zu verstehen sein soll. In diesem Clip sieht man den 43-Jährigen in einer Wohnung sitzen und in fließendem Englisch über angeblich in den USA existierende unterirdische Militäreinrichtungen, Kindesmisshandlungen und Teufelshuldigungen sprechen. Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten.