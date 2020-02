Merkel: „Rassismus ist Gift, der Hass ist Gift“

Der Täter von Hanau hat laut der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel wahrscheinlich aus rechtsextremistischen Motiven gehandelt. Derzeit deute „vieles darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen, rassistischen Motiven gehandelt hat“, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. „Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen“, so Merkel. Auch Österreichs Politspitze reagierte am Donnerstag.