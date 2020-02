ÖBV-Herren starten ohne Mahalbasic in EM-Quali

Österreichs Basketball-Herren starten am (heutigen) Donnerstag in Graz gegen die Ukraine ohne Rasid Mahalbasic in die Qualifikation (Gruppe F) zur Europameisterschaft 2021. Der 29-jährige Center muss wegen Schulterproblemen pausieren. Er wird der ÖBV-Auswahl auch am Sonntag bei Europameister Slowenien nicht zur Verfügung stehen.