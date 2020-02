Rennen in Japan: Ski-Stars zittern vor Coronavirus

Aus einem Krankenhaus in der Hafenstadt Kobe wurden 60.000 Stück der heiß begehrten OP-Masken gestohlen. Auch Manuel Feller, Marco Schwarz, Michael Matt & Co. schützen sich mit diesen Masken und viel Händewaschen vor einer Ansteckung. Nach der Ankunft am Montag verbrachten unsere Techniker einen Tag zur Akklimatisierung in der Hauptstadt Tokio. Dann ging es mit dem Auto drei Stunden hinauf in die Region Niigata-Yuzawa-Naeba, in der seit gestern trainiert wird und dann die Rennen steigen.