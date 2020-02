„Geisterschiff“ an irische Küste gespült

Mehr als eineinhalb Jahre lang trieb ein verlassenes Frachtschiff auf dem Atlantik, nachdem die Crew im Herbst 2018 vor den Bahamas von der US-Küstenwache in Sicherheit gebracht worden war. Die MV Alta, die unter tansanischer Flagge auf dem Weg von Griechenland nach Haiti war, wurde manövrierunfähig. Sturm „Dennis“ trieb nun den Frachter vor sich her und ließ das Schiff in Irland auf Grund gehen.