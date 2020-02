Oberösterreich als Nabel der Motorsport-Welt

Exakt um 15.08 Uhr ging am Montag ein wahres Blitzlichtgewitter über der Firmenzentrale von BWT in Mondsee nieder. Denn da enthüllten die beiden Formel 1-Fahrer Sergio Perez und Lance Stroll beim neuen Haupt- und Namenssponsor des Teams BWT Racing Point ihren neuen Renner für die in vier Wochen beginnende Formel 1-Saison. Oberösterreich ist damit für zwei Tage der Nabel der Motorsport-Welt. Denn am Dienstag zieht in Mattighofen Zweirad-Gigant KTM nach und wird das Bike für die Motorrad-WM-Saison, die am 8. März in der Wüste von Doha startet, der Öffentlichkeit präsentieren.