Mercedes GLE 350d: Kann auch Brot-und-Butter-Luxus

In der Ruhe liegt die Kraft: Die Motoren

Der Motor im Testwagen dürfte damit auch kein Problem haben. Der Dreiliter-Sechszylinder-Diesel im GLE 350 kann alles und muss niemandem etwas beweisen. Er leistet 272 PS und stemmt bereits ab 1200/min. ein maximales Drehmoment von 600 Nm., das über eine entspannte Neungangautomatik an alle vier Räder übertragen wird. Bei Bedarf lässt sich die Fuhre - so kein Anhänger gezogen wird - in 6,9 Sekunden auf 100 km/h wuchten. Bei 230 km/h ist Schluss, wenn man in Deutschland genug Anlauf hat oder es in Österreich riskieren will. Im Testschnitt genehmigte sich die Maschine 9,5 l/199 km (6,9 bis 7,5 l/100 km nach NEFZ).