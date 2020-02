17-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Am 14. Februar um 20.54 Uhr wollten Polizeibeamte in Linz, Kreuzung Wiener Straße/Unionstraße einen Pkw-Lenker zu einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten. Der Lenker missachtete jedoch die Anhaltezeichen mittels Blaulicht, Folgetonhorn und Lichthupe. Er beschleunigte den Pkw und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Andreas-Hofer-Platz. Nächst Andreas-Hofer-Straße 3 fuhr er auf den Gehsteig und gegen einen geparkten Pkw. Durch den Verkehrsunfall, bei dem an den Fahrzeugen leichter Schaden entstand, kam der flüchtende Pkw-Lenker zum Stillstand. Den vier Insassen wurden danach zur Verhinderung einer weiteren Flucht und Identitätsfeststellung mit Unterstützung weiterer Kräfte die Handfesseln angelegt.