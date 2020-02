„Noch glaube ich weiter an diesen Nationen-Cup!“

„Gibt ja noch diesen Teambewerb“

Dass Österreichs Skifahrer am Saisonende dennoch zum 31. Mal in Folge den Nationencup gewinnen, davon ist der 78-Jährige immer noch überzeugt. „Die Hoffnung stirbt zuletzt - und es gibt ja noch diesen Teambewerb beim Finale“, sagte er augenzwinkernd. Da winken dem Sieger sagenhafte 400 Punkte. Wobei allerdings die letzten drei Team-Bewerbe an die Schweiz gegangen sind. „Selber fahren“, witzelte der Präsident, „kann i halt nit.“