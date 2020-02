Negativlauf bringt Jakob Pöltl nicht aus der Ruhe

„Allerdings haben wir uns in eine Situation gebracht, in der wir nun die Saison praktisch perfekt fertigspielen müssen und auch etwas auf fremde Hilfe angewiesen sind“, ergänzte Pöltl vor der anstehenden All-Star-Pause. 28 Spiele haben die Spurs bis zum Ende des Grunddurchganges Mitte April noch zu absolvieren. San Antonios Serie von 22 Play-off-Teilnahmen in Folge ist die ex aequo längste der NBA-Geschichte.