Sturmtief: 200.000 Südtiroler plötzlich ohne Strom

Drama in Polen mit drei Toten

Während die Folgen des Sturmtiefs in Österreich bisher relativ gering ausgefallen sind, schlug „Sabine“ in anderen europäischen Ländern mit voller Wucht zu. In Polen etwa gab es drei Tote zu beklagen. Im Skiressort Bukowina Tatrzanska wurden eine Mutter und ihre beiden Töchter von einem Blechdach erschlagen. Todesfälle gab es auch in Großbritannien, Schweden und in der Schweiz.