Orkantief „Sabine“ hält Österreich weiter auf Trab

Zehntausende Stromausfälle, Hunderte Feuerwehreinsätze, zahlreiche Verkehrsbehinderungen: Orkantief „Sabine“ raste am Montag mit bis zu 149 Stundenkilometer über Österreich. Am Dienstag trifft uns eine weitere Sturmfront. Eine Nordwestströmung wird weiterhin für Chaos in vielen Regionen sorgen. Für die nördlichen Teile Tirols und Vorarlberg galt am Dienstagmorgen die höchste Warnstufe. Dutzende Einsätze gab es seit der Nacht in Salzburg, das am Montag von „Sabine“ noch nahezu verschont geblieben war, sowie in Oberösterreich. Auch in Vorarlberg richtete das Sturmtief Schäden an.