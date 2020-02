Coronavirus: Österreicher in Schwechat gelandet

Jene sechs Österreicher, die mit einem Charterflugzeug aus Wuhan ausgeflogen worden waren, sind am frühen Sonntagnachmittag am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Zuvor hatten die Reisenden zwei Zwischenstopps - einmal in Großbritannien, einmal in Deutschland - eingelegt. Sie kamen damit gerade noch rechtzeitig vor dem Eintreffen von Orkantief „Sabine“ in Österreich an.